Чиновника Львовской таможни задержали на попытке дать взятку в 40 тыс. долл.

18.03.2017 (10:15)

Замначальника Львовской таможни попался на взятке

Заместитель начальника Львовской таможни ГФС Украины пытался дать взятку военному прокурору Львовского гарнизона в размере 40 тысяч долларов. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Следователи военной прокуратуры Западного региона Украины совместно с сотрудниками УЗЭ НПУ задокументировали факт предоставления военному прокурору Львовского гарнизона майору юстиции Савинцю В.В. неправомерной выгоды в размере 40 тыс. долларов США заместителем начальника Львовской таможни ГФС Украины Шокалом В.С. (в настоящее время командирован и временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковской таможни ГФС Украины)", - говорится в сообщении Генпрокурора.

Ю.Луценко отметил, что средства передавались в тубусе из-под ирландского виски, которые сейчас обнаружены и изъяты в полном объеме, а чиновника задержали.

Так, поводом для взятки стало "непривлечение последнего (заместителя начальника Львовской таможни ГФС Украины) к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства в отношении выявленных фактов ежемесячных сборов взяток от подчиненных работников за содействие в продвижении по службе и перемещения контрабанды через государственную границу Украины физическими и юридическими лицами".

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков на своей странице в Facebook написал:

- Преступная группа в составе и.о. начальника областной таможни, двух его заместителей, а также начальника таможенного поста пыталась предоставить взятку оперативникам управления защиты экономики во Львовской области, Нацполиции и прокурору военной прокуратуры.

А.Аваков отметил, что правоохранители задокументировали многочисленные факты взяточничества, когда таможенники находились на должностях Львовской таможни.

"После того, как 19 января, сотрудники управления защиты экономики Львовской области и военной прокуратуры задержали одного из руководителей Львовской таможни, его подельники были переведены на равнозначные должности в прикарпатскую таможню, где они и продолжили свое преступное "дело". Схема заключалась в отлаженной системе сбора средств снизу вверх, от низшего звена к руководству", - написал он.

Когда разоблаченные должностные лица поняли, что им не удастся избежать ответственности, решили договориться с правоохранителями. Цена вопроса, по их мнению, более миллиона гривен.

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Начальник Мукачевского военного полигона попался на взятке (ФОТО)



