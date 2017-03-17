Digital Globe : Журналисты вычислили направление главного удара Путина по Украине

18.03.2017 (11:01)

Российско-сепаратистские силы стоят вблизи Бугаевки (фото спутника)

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat проанализировала сообщение в Twitter пользователя @GirkinGirkin, на котором изображена бронетехника, включая танки. Пользователь утверждает, что фотографии были загружены 16 марта 2017 года возле поселка Бугаевка Луганской области, находящегося в ЛНР.

В опубликованном 17 марта докладе Bellingcat проверила эти сведения.

На основании анализа спутниковых снимков от Digital Globe, сделанных в среду, 15 марта, в Bellingcat подтвердили, что российско-сепаратистские силы в настоящее время держат десятки единиц тяжелой военной техники вблизи Бугаевки.

Населенный пункт находится к югу от Алчевска и примерно в 40 км к западу-юго-западу от Луганска. Ближайшие украинские позиции находятся примерно в 35 км к северу и к западу от лагеря. А расстояние до контролируемой Киевом Попасной составляет около 43 км.

На спутниковых снимках в этой области на объекте видны танки и буксируемые гаубицы. О наличии военной техники в этом районе также неоднократно сообщали наблюдатели ОБСЕ (в докладах от 1 декабря 2015 года, 11 ноября 2016 года, 5 января 2017 года и 9 марта 2017 года).

Надо срочно укрепить оборону возле Бугаевки и ждать нападения оккупационно-террористических войск Путина. Потом отразить нападение и перейдя в контрнаступление освободить город-герой Луганск!