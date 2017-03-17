Украинские гастарбайтеры вынуждены голодать в странах Евросоюза

18.03.2017 (12:48)

Нахрена Украине враги, когда есть такие друзья?

В поисках заработка украинцы соглашаются на любую работу, но платят им в десять раз меньше обещанного или не платят вообще. ни вынуждены ютиться в комнатушках по пять человек и просить у гуманитарных фондов пакеты с продуктами, которые приносят волонтеры

Украинцы в Литве в эти дни живут так же, как литовцы жили в Великобритании 15-20 лет назад. Украинцы, приезжающие в Литву на заработки, получают здесь гроши, потому что их обманывают как агенты-посредники, так и работодатели, пишет в своем материале-расследовании литовское издание 15Min.

Благотворительная организация Caritas вынуждена их кормить, потому что у них нет денег ни на еду, ни на билет на родину. Журналистское расследование портала 15min раскрывает, что в Литве действует хитрая схема, с помощью которой литовцы наживаются на украинцах. Некоторы из них были соблазнены хорошими зарплатами, другие получают работу, но их зарплаты просто отбирает работодатели.

Инспекция труда завалена просьбами о помощи и добровольцы из Caritas и Красного Креста спасают их от голода. Правда на смену украинцам, которым собрали деньги на возвращение домой, приходят новые и такой бизнес-оборот вращается уже более года, отмечает издание.

Сварщик Олег Цома, прибывший из города Кривой Рог, в Литве хотел просто заработать денег. Хотя в его родном городе работает крупнейший в стране металлургический завод, его не устраивала зарплата в размере всего 100 долларов США.

В Украине сейчас нет недостатка в объявлениях с предложениями работы в Польше, в Литве. Одним из таких и соблазнился Олег, который в марте прошлого года вместе с десятью соотечественниками приехал в Вильнюс. Украинцы, проработав на клайпедском заводе четыре месяца, поняли, что их обманули — им платили всего по 20 евро в неделю - в 10 раз меньше, чем обещали. В подобной ситуации оказался и харьковский строитель Александр Харченко. Он вместе с коллегами их Украины ремонтировал дома в Вильнюсе, но оказался обманутым. В расследовании 15min было найдена масса таких примеров.

ЗАРОБИТЧАНЕ ВЫНУЖДЕНЫ ГОЛОДАТЬ

Сейчас в Литве работает хитрая схема, когда посредники забирают себе зарплаты украинцев, а те вынуждены голодать. О похожем опыте могут рассказать и литовцы, которых когда-то так обманывали в Великобритании.

Цома рассказывал, что как только он приехал в Вильнюс, его сразу отправили в Клайпеду, а его рабочее место — одно клайпедское металлообрабатывающее предприятие. "В неделю платили по 20−50 евро, как мы поняли, чтобы не умерли от голода, но мы все равно ходили в столовую Caritas, потому что иногда мы не получали и этих денег", — рассказывает Цома. Сейчас он с соотечественниками ютится в одной клайпедской квартире, питается пожертвованными продуктами и пытается вернуть заработанные деньги.

За четыре месяца работы он получил всего 420 евро. Примерно столько же получили и его соотечественники. По словам украинца, за год в Литве таким образом были обмануты 200−300 украинцев.

"Нам говорили - "уже завтра-послезавтра получите своим деньги", но это продолжалось долго. Когда я однажды настоятельно потребовал вернуть мои деньги, мне пригроили, что меня вывезут в лес и я там буду работать без оплаты. Мы здесь как рабы ", - говорит украинский. Он говорит, что хочет предупредить земляков, которые соглашаются работать в Литве по найденым объявлениям о работе.

"Вчера к нам снова обратились украинцы с просьбой поддержать продуктами, потому что им не хватает еды. Был куплен пакет продуктов. По словам мужчин, им очень стыдно просить, но пока они не получат денег, у них нет другого выхода", — подтвердила изданию глава программы Caritas "Помощь жертвам проституции и торговли людьми" Кристина Мишинене.

"Я ГОВОРИЛ УКРАИНЦАМ - УЕЗЖАЙТЕ ДОМОЙ"

Украинцы вербуются с помощью литовских, польских и даже украинских агенств. Так, Цома с группой своих соотечественников были набраны через литовский центр UAB Bimater. Эта компания и нашла украинцам работу на клайпедском заводе. Глава компании Марюс Урбонас не отрицал 15min, что должен украинцам денег. Но у него якобы есть оправдание. "За первый месяц работы я заплатил, потом работа закончилась и сказать украинцам ехать домой, так за что мне платить? Я говорил украинцам — езжайте домой, но они никуда не хотели ехать и оставались жить в квартире, и я за это еще должен быть платить", — уверяет предприниматель. Кроме того, он жаловался на то, что украинцы приезжали с не приведенными в порядок документами. "Так что это они меня обманули, а не я их. Сказали, что все документы в порядке, но все оказалось иначе", — уверял Урбонас, чья компания Bimater зарегистрирована в Плунге.

Его посредник, советовавший нанять украинцев, отметил, что украинцам предложили компромисс - подождать денег один день, но они не стали выходить на работу. "Так кто здесь виноват?", - вопрошает предприниматель.

Цсома рассказывает, что украинцы, приезжающие в Литву, не видят другого выхода и всеми способами пытаются вернуть свои деньги — обращаются в Инспекцию труда, полицию, прокуратуру. Он вместе с соотечественниками отказался выселяться из квартиры, пока им не выплатят все деньги. "Литовцы уезжают на заработки в Западную Европу, а нас здесь держат рабами. Ведь мы тоже хотим заработать, поэтому приехали сюда", — говорит Олег.

Dziennik Gazeta Prawna: Условия труда украинцев напоминают трудовые лагеря

Государственная инспекция труда не отрицает что подобные случаи являются торговлей людьми. "Первые сигналы дошли до нас в прошлом году, но сегодня мы наблюдаем уже тенденцию - в Литве осуществляется торговля украинцами", — сказал заместитель заведующего Отделом права Государственной инспекции труда Гедиминас Норейка.

По данным Биржи труда, украинцы составили почти 60% от всех трудоустроенных в прошлом году в Литве иностранцев.

Инспекция труда сотрудничает с коллегами-поляками, так как большая часть работающих в Литве украинцев трудоустраиваются через польские компании. "Но польские агентства по трудоустройству говорят, что таких людей не трудоустраивают. Это фиктивные договоры, и на этом наживаются посредники", — говорит Норейка. Юристу Инспекции труда прекрасно известна схема использования украинцев, потому что он выслушал много подобных историй. За январь и февраль в инспекцию обратились восемь обманутых украинцев. В прошлом году было получено 30 жалоб.

Точно по такому же принципу в Литве работают и польские компании. Они привозят украинцев, которых потом перевозят в Литву. Рабочие только через несколько месяцев понимают, что их обманули, и возвращаются домой. Тем не менее, украинцы продолжают приезжать в Литву, соблазнившись предложениями работы. Литовские работодатели, которым не хватает работников, заинтересованы в дешевой украинской рабочей силе. Харченко вместе с соотечественниками оказался в Литве через польскую компанию GAL BUD.

"СЕМЬИ СПРАШИВАЛИ, ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПРИСЫЛАЕМ ДЕНЬГИ"

Олег Цома возмущается тем, что только по прошествии времени узнал, что его уволили.

"Инспекция труда нам сообщила, что мы были уволены 1-го февраля, хотя мы работали до середины месяца. Мы сами не знали, что уже уволены", - пожаловался он. Его бывший работодатель Урбонас также удивляется тому, что украинцы ходили на работу, не смотря на то, что были уволены. "Я говорил им, что работы нет, но они все равно приходили. Из-за них я "заработал" штраф", - жалуется руководитель Bimater.

Строитель Александр Харченко был приглашен на работу в Польшу, но по прибытии его сразу переправили в Литву.

"Мы работали в Вильнюсе 4 месяца, занимались ремонтом дома на улицах Жалюю эжеру, Тайкос. В неделю получали по 30 евро, нам все время обещали, что вот-вот деньги будут. Наши семьи в Украине все время спрашивали, почему мы не отправляем деньги. У меня там осталась жена с детьми", — рассказывает харьковчанин. 15Min отмечает, что многие его соотечественники, отработав в Литве, попросту возвращаются на родину без копейки в кармане. Некоторых украинцев трудоустроил их соотечественник Олег Слюсарчук, у которого в Вильнюсе строительный бизнес.

У Слюсарчука в Украине, после того, как он отказался дать показания против Юлии Тимошенко, власти "отжали" сахарный бизнес стоимостью 9 млн долларов, и вскоре он получил убежище в Литве. По его словам, проблемы украинцев часто в том, что в Литве существует нехватка рабочих рук, поэтому местным бизнесмены обращаются к подрядчикам из Польши. Так, компания GAL BUD привезла 16 украинцев. Слюсарчук рассказывает, что переводил польской компании деньги, которые должны были пойти на зарплаты украинцам, согласно договору, но вскоре оказалось, что рабочим платят вместо оговоренных 200-300 евро по 20-30.

"Один раз в мае люди просто не вышли на работу. Я спросил польскую компанию, почему это произошло, а они ответили, что это не моего ума дело", - говорит бизнесмен. Часть украинцев собрали вещи и уехали домой. Предпринимателю удалось уговорить восемь человек остаться — сейчас они официально трудоустроены в киевской компании Слюсарчука и сейчас отправлены в командировку в Вильнюс.

ФИКТИВНЫЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА

"В Украине многие хотят уехать за границу. Компании предлагают украинцам за оплату визу, поиски работы, обещают проживание, хорошую зарплату, иногда - автомобиль", - рассказывает учредитель Stavys.

Чаще всего украинцам обещают работу в Польше, но очевидно, что и в Литве предприниматели уже научились вгонять в рабство жителей Украины, желающих заработать. Он рассказывает, что недавно владельцы GAL BUD учредили еще одну аналогичную компанию — SPEC BUD, которая также ищет украинцев для работы за границей. "Компания ищет каменщиков, работников, утепляющих фасады. Зарплата - от 900 евро" - такое объявление SPEC-BUD опубликовало на одном из украинских порталов с предложениями работы. Компания ищет работников и в других странах, но в основном украинцев привозит в Польшу.

Фирма принадлежит Николаю Кальницкому, который является одним из акционеров GAL BUD. На утверждение портала о том, что у них есть документы, подтверждающие его участие в фирме, он признал, что является акционером компании.

Читайте также В Польше 40 случаев. Заработки за границей для украинцев стали заканчиваться тюрьмой

"Точнее, сейчас я уже не акционер, восемь месяцев назад я продал акции", — сказал мужчина, хотя в официальных документах говорится, что он является членом правления. Он признал, что трудоустраивал соотечественников в Литве в течение нескольких месяцев. "Я работаю чисто", — уверял мужчина. На вопрос, почему он решил отказаться от акций, Кальницкий поспешил закончить разговор. "Я вас не знаю, и на подобные личные вопросы отвечать не буду", — сказал он. У 15Min есть копии трудовых договоров, но Государственная инспекция труда подозревает, что они фиктивные. Так посредники могли обманывать украинцев.

ЧИСЛО ОБМАНУТЫХ ПОСТОЯННО РАСТЕТ

Еще одна загадочная история связана с торговым центром Mega в Каунасе. Портал получил письмо от местного жителя, в котором утверждалось, что десяти украинцам, которые там работали, уже три месяца не платит зарплату компания-посредник Izomarinas. Ее владелец отказался рассказывать, что произошло, отказавшись овтечать, какие именно работы украинцы выполняли в Mega и почему им не выплачивали деньги.

В Литве Caritas, Красному Кресту, Инспекции труда прекрасно известны проблемы украинцев. Жители добровольно помогают приезжим, делясь едой, оказывая правовую помощь. Но число обманутых в Литве украинцев постоянно растет.

"К сожалению, сегодня часть нашего общества сострадает украинцам и в знак солидарности организовывает концерты, акции, сбор вещей, посылая всевозможные знаки поддержки, а другая часть до сих пор мучаетс ненасытной жадностью, обманывая и эксплуатируя украинцев. Оказавшись в чудой стране, без языка, связи, денег, социального обеспечения, они могут расчитывать только на пищу от благотворительных организаций. Огромный позор, что мы становимся эксплуататорами даже самых близких соседей", - говорит глава программы Caritas "Помощь жертвам проституции и торговли людьми" Кристина Мишинене.

В Польше массово подвергаются запугиванию и эксплуатации со стороны поляков.

Отметим, что недавно польская Gazeta Wyborcza опубликовала репортаж об условиях жизни украинской общины в Перемышле. По данным польских журналистов, около двух тысяч украинцев подверглись запугиванию и насилию со стороны поляков. "По вечерам под нашими окнами ходят группы молодежи и поют песенку на манер футбольных болельщиков: "Пропадет Украина, пропадет хамский род, победит белый орел, победит польский род!" - рассказал изданию местный житель украинского происхождения.

Нахрена Украине враги, когда есть такие друзья?