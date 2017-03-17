В Ужгороде начали подготовку к фестивалю "Сакура Фест"

18.03.2017 (13:18)

Ужгородский фестиваль "Сакура Фест" пройдет в новом формате

Подготовительное совещание по проведению в Ужгороде традиционного «Сакура Феста» провели в городском совете.

Ориентировочные даты проведения фестиваля – 20 апреля – 8 мая. В этом временном промежутке состоится множество мероприятий – как традиционных, так и совершенно новых.

В частности, в рамках сакурового феста пройдет Всеукраинский фестиваль камерного искусства «Под цветом сакуры», винные фестивали как от профессиональных виноделов, так и любителей - Sakura Wine и «Солнечный напиток», первый запланирован в «Совином гнезде», второй на улице Толстого, где состоится и ярмарка сельскохозяйственной продукции будет работать Лаборатория творчества «Смогут все» , пройдут и «Long&music» – гран-при по прыжкам в длину, массовый велоход, разнообразные гастрономические локации и тому подобное. Завершат все будет «Майся фест» в Боздошском парке.

Координатором мероприятия является коммунальное предприятие «Уж-фест», руководитель которого Василий Крайняй заверил городского голову Богдана Андриива, что уже в ближайшие дни будет согласован окончательный перечень всех мероприятий. Следовательно, будут напечатаны флаеры, афиши, которые максимально распространят по санаториях, туристических объектах, торговых центрах, чтобы максимально широко информировать о «Сакура Фесте», заработает сайт «Уж-феста», где в деталях опишут каждое мероприятие. Проведут пресс-конференцию для СМИ, организаторы расскажут про все достопримечательности. Работники управления экономики и предпринимательства городского совета в конце марта примут участие в 23-й международной туристической выставке UITT «УКРАИНА - Путешествия и Туризм», которая состоится в Киеве с 29 по 31 марта 2017, где также анонсуватимуть и будут популяризировать «Сакура Фест» и вообще туристическую привлекательность Ужгорода.

К проведению фестиваля привлечены и работники инспекции по благоустройству, департамента городского хозяйства, архитектуры, полиции, в пределах своей компетенции они будут обеспечивать порядок и другие организационные моменты.

Богдан Андриив подчеркнул, что участники фестивалей – виноделы, представители сферы общественного питания и тому подобное – должны знать четкие правила и требования, придерживаться их, условия участия должны быть прозрачными и открытыми, то есть необходимо проработать все нюансы. «В эти дни до Ужгорода традиционно приедет много гостей, поэтому нужно так провести «Сакура Фест», чтобы туристы не только фотографировались на фоне сакур, которые цветут, но и имели, как интересно, содержательно, а также вкусно провести время. Сакуры – замечательная особенность Ужгорода и организовать фестиваль к их цветению нужно достойно», – подчеркнул городской голова.

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Фестиваль "Сакура-фест 2017" в Ужгороде пройдет в новом формате



