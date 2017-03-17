В президентских выборах во Франции примут участие 11 кандидатов

18.03.2017 (14:01)

Во Франции завершают регистрацию кандидатов в президенты

Регистрация кандидатов на пост президента Франции завершена, всего в выборах примут участие 11 претендентов, сообщил в субботу глава Конституционного совета страны Лоран Фабиус. Выборы главы государства будут проходить в два тура 23 апреля и 7 мая.

По последним данным Конституционного совета, опубликованным 14 марта, планку в 500 подписей преодолели восемь кандидатов:

экс-премьер Франсуа Фийон — 2953 подписи,

кандидат-социалист, бывший министр образования Бенуа Амон — 1717,

лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон — 1548,

председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян — 672,

представитель крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто — 623,

председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен — 618 и

лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино — 569.

Шансы на регистрацию сохраняют еще трое претендентов: основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад (469 подписей), депутат-центрист Жан Ласаль (453 подписи) и лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу (357 подписей). В 2012 году в президентских выборах участвовали 10 кандидатов.