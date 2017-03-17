В Закарпатье на таможне у иностранца нашли 26 кг янтаря (ФОТО)

18.03.2017 (18:29)

Закарпатские таможенники обнаружили у китайца 26 кг янтаря

Во время осмотра поезда «Киев – Будапешт» у гражданина Китая сотрудники таможенного поста «Железнодорожный» Закарпатской таможни ГФС обнаружили почти 26 кг необработанного янтаря.

Иностранец ни в декларации, ни устно не отметил, что перевозит товары, подлежащие обязательному декларированию. Поэтому во время таможенного досмотра пакет с «солнечным камнем» таможенники обнаружили в его личных вещах.

Заметим, что действия гражданина классифицируются по. 472 Таможенного кодекса Украины, а именно: недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, то есть незаявление по установленной форме точных и достоверных сведений (наличие, наименование или название, количество и тому подобное) о товарах, подлежащих обязательному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины.

Сейчас в отношении иностранца составляется протокол, незадекларированный товар будет изъято и направлено для проведения соответствующей экспертизы относительно стоимости камней.

ГФС в Закарпатской области.

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