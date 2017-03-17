В Черное море вошел десантный корабль США (ВИДЕО, ФОТО)

18.03.2017 (21:36)

USS Carter Hall относится к серии десантных кораблей-доков

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Американский десантный корабль Carter Hall накануне вечером вошел в акваторию Черного моря. Корабль примет участие в совместных с Румынией учениях Spring storm 17. Учения с участием Carter Hall будут проходить вблизи города Констанца до 21 марта. "Spring Storm предоставляют Carter Hall ценную возможность сотрудничества с нашим союзником в НАТО в акватории Черного моря", — отмечается в сообщении.USS Carter Hall относится к серии десантных кораблей-доков и вошел в строй в 1995 году. Он может перевозить до 500 морских пехотинцев, сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.Видео с прохождением американского судна опубликовано в YouTube.Ранее 16 марта в акваторию Черного моря вошел французский ракетный фрегат La Fayette, построенный по технологии малой радиолокационной заметности. Он направился в болгарский порт Варна.​В пятницу, 17 марта, пресс-служба Военно-морских сил Украины сообщила, что в порт Одессы зашли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2). В порт зашли штабной корабль ORP Kontradmiral Xawery Czernicki ВМС Польши, морские тральщики Duero ВМС Испании, корабль Rottwei ВМС Германии, Alanya ВМС Турции.Программа визита предусматривает ряд мероприятий, в том числе занятия по борьбе за живучесть кораблей и посещение кораблей НАТО военнослужащими Украины. Кроме того, корабли НАТО на два часа откроют для посещения жителями и гостями Одессы.