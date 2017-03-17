Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 19 марта

19.03.2017 (06:32)

В Ужгороде погода с переменной облачностью, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью временами дождь, в горах с мокрым снегом и снегом, ночью местами сильные осадки, днем слабые осадки. Кое-где туман, на горных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 7-12, утром и днем местами порывы 17-22 м / с. Температура воздуха ночью 2 ° тепла - 3 ° мороза, на высокогорье 6-8 ° мороза, днем 5-10 ° тепла, на высокогорье 3-5 ° мороза.

Безоблачным небо в Ужгороде будет недолго - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков. Утром слабый туман. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью около нуля, днем 8-10 ° тепла.

Восход 06:32 Закат 18:44

Температура за последние 130 лет 19 марта:

МАКС: 22.2° (2004)

МИН: -11.6° (1962)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Иова Анзерского. В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.