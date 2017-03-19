В Ужгороде нациналисты провели "Черное шествие" (ФОТО)

19.03.2017 (09:31)

В Ужгороде прошел черный "Марш славы"

Вчера вечером, 18 марта, в центральной части Ужгорода прошел «Марш славы Героев Карпатской Украины». Участие в шествии приняли около двух сотен человек «в черном», преимущественно члены националистических организаций.

Участники "Марша славы" начали свой маршрут от Народного дома «Просвиты», а дальше прошли по центру города в сопровождении около сотни правоохранителей к памятнику Президенту Карпатской Украины Августину Волошину, где состоялся короткий митинг. Там участники Марша провозгласили свои требования.

Речь шла о «постепенной украинизации Закарпатья», построение Европы наций вместо Евросоюза, активизацию государственной политики по популяризации украинского языка и культуры, в частности среди молодежи, создание Пантеона национальной Славы в Ужгороде и тому подобное.

Далее участники акции направились по Набережной Независимости, пешеходным мостом на другой берег реки Уж, площадью Петефи, улицей Швабской, проспектом Свободы до старинного кладбища, где на месте гибели Карпатских сечевиков установлен памятный крест. Активисты зажгли лампадки и почтили минутой молчания память погибших защитников Украины. Завершилось мероприятие совместным исполнением Гимна Украины, который националисты Закарпатья избрали гимном своей организации.

По словам организаторов мероприятия, участие в Марше кроме закарпатцев приняли активисты из Львовщины, Прикарпатья, Киевщины, а также несколько участников из Венгрии и Сербии.

Несколько раз в течение шествия под традиционные националистические возгласы участники зажигали файеры и дымовые шашки. В целом же мероприятие прошло мирно и не вызвал нарушения общественного порядка, что подтвердили и правоохранители.

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