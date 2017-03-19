Гороскоп на неделю (20 - 26 марта)

19.03.2017 (11:11)

Недельный гороскоп с 20 по 26 марта

Недельный гороскоп предскажет что ожидает вас в ближайшие семь дней, предостережет от ненужных действий, расскажет о трудностях, проблемах или, наоборот о радостях которые вас ждут, и о самых актуальных рекомендациях для каждого знака Зодиака на неделю.





Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



Придется рассчитывать только на свои силы и умение быстро корректировать планы. Вокруг вас могут закрутиться интриги, и в какой-то степени вы сами будете в этом виноваты: нечего пытаться проникнуть в чужие тайны, вам бы свои удержать в секрете. Считайтесь с интересами коллег, не ставьте собственные амбиции во главу угла. Неделя благоприятна для научных исследований и открытий. Вам необходимо проявить инициативу и применить свои идеи на практике. Эксперименты позволят доказать вашу правоту. Не откладывайте решение проблем в долгий ящик. В среду и в пятницу могут возникнуть сложности в отношениях с родней или друзьями.

Телец



У вас появится шанс наконец-то взяться за осуществления давно задуманного. Возможен не совсем приятный разговор с начальником, но не стоит особенно тревожиться – вы не останетесь без покровительства. Оставьте достаточно времени и сил для дома и семьи. На этой неделе у вас появится желание что-то изменить в собственной жизни. Вдобавок к желанию, также в наличии будет и возможность. Так что ловите шанс. Неделя благоприятна для расширения сферы деятельности, карьерного роста, новых романтических знакомств. Не рассчитывайте на четверг - возможны различные неувязки и несостыковки. Пятница - день, когда необходимо будет объективно оценить свои силы и не взваливать на себя лишний груз. В выходные постарайтесь отдохнуть так, как вам того хочется, а не только решать домашние и бытовые проблемы.

Близнецы



Не рекомендуется менять привычную сферу деятельности. У вас все будет получаться. Начальство отметит ваши заслуги и в спорной ситуации окажется на вашей стороне. Знакомые могут посвятить вас в тайны своей личной жизни, но лучше никому больше про это не говорить. Влиять на этой неделе на ход событий вам вряд ли удастся, а вот использовать их с выгодой для себя вы сможете. Информация, полученная в понедельник, может вас порадовать, возможна речь о вашем повышении по службе или прибавлении зарплаты. Удачны и выгодны могут быть длительные командировки, начинающиеся в первой половине недели. В четверг постарайтесь воздержаться от обид и вести себя нейтрально. В выходные вы сможете добиться весьма амбициозной цели.

Рак



Будьте готовы ответить за свои слова и взятые на себя обязательства. Старайтесь не напрягаться, скорее всего, все сложится само собой. Поступит интересная информация, постарайтесь ее не пропустить. Вероятен многообещающий разговор с начальством, который даст шанс для реализации новых перспективных планов. На этой неделе постарайтесь быть терпимее к окружающим. У всех есть недостатки, вы тоже не без греха, и попытка научить кого-нибудь жить обернется для вас не слишком приятной ситуацией. В понедельник и вторник следует изо всех сил сдерживать эмоции, это позволит с блеском справиться с ситуацией. К четвергу ваш доход увеличится. В выходные дни больше общайтесь с родными.

Лев



Не стоит спешить, попытка преодолеть препятствие с наскока может привести лишь к травмам – как физическим, так и моральным. Желательно не начинать что-то новое или значительное. Ограничьтесь мелкими делами и постарайтесь оградить себя от неприятных встреч. Казавшиеся вам неразрешимыми вопросы сдвинутся с мертвой точки, причем в вашу пользу. На этой неделе вам придется доказывать свой уровень профессионализма. Будьте раскрепощеннее, это хорошая неделя для людей творческих профессий. Понадобится благожелательность и контактность. Внимательнее следите за новостями, чтобы не пропустить важной для вас информации. Разговоров с начальством в среду лучше не вести. Свои идеи и претензии можно будет высказать потом. В выходные дни избегайте пустых слов и лишних контактов.

Дева



Продуманность в действиях пойдет только на пользу вашей карьере. Привести в порядок дела будет нелегко. Лучше не рассматривать деловые предложения, так как вас может подвести ограниченная информация. Запланируйте на выходные что-то необычное и оригинальное. Уехав в командировку в начале недели, вы, возможно, избежите неприятностей на работе. Если все-таки вы останетесь в офисе, вам потребуется проявить завидное терпение, иначе ваши деловые партнеры могут воспользоваться вашей эмоциональностью и спровоцировать конфликтную ситуацию. В среду могут возобновиться важные для вас, но утерянные контакты и связи. Случайные встречи откроют для вас новые перспективы. Дети и родители будут радовать вас, а не огорчать.

Весы



На работе могут возникнуть конфликтные ситуации. Сохраняйте спокойствие и хладнокровие и погрузитесь в работу. И все разрешится само собой. Наступает время для новых планов и замыслов. Пора пересмотреть ваши возможности и повысить свой профессиональный уровень. На этой неделе не стоит открыто высказывать свои претензии окружающим. Ваш успех зависит, в первую очередь, от вашей дипломатичности. Грандиозные планы на ближайшие дни лучше не строить, они могут не осуществиться, но проявить активность не только не вредно, но и весьма желательно. Близкие люди могут обратиться к вам за советом, проявите понимание. Постарайтесь быть предусмотрительнее, есть опасность повторить уже однажды сделанные ошибки.

Скорпион



Вы будете всерьез увлечены работой. И она ответит вам взаимностью и высокими доходами. Попытайтесь временно отойти от устоявшихся стереотипов и дать возможность появиться новому в вашей жизни. Судьба предоставит вам возможность выбора, в профессиональном и личном плане многие будут добиваться вашего внимания. Работоспособность, чувство такта и обаяние позволят вам виртуозно справиться с поставленными задачами. Вас ждет финансовый успех. Чаще бывайте в приятном обществе. В выходные постарайтесь восстановить затраченный энергетический потенциал.

Стрелец



Появится возможность начать новое дело, которое после длительных усилий может привести вас к успеху. Сохраняйте в тайне ваши планы и замыслы, в противном случае вашу идею могут успешно присвоить себе ваши конкуренты. У вас огромное количество интересных идей и новых планов, но весь пар может уйти в свисток. Нужно много работать, чтобы реализовать желаемое. Подумайте о новом источнике дохода. Есть вероятность, что вам придется заняться жилищным вопросом. Не забывайте о своих близких, порадуйте их каким-нибудь необходимым приобретением. Некоторое время стоит посвятить налаживанию деловых связей.

Козерог



Почти все задуманные вами планы будут исполнены. Все прежние конфликты будут, наконец, благополучно улажены. Не упускайте золотое время, постарайтесь использовать его для своего духовного и профессионального развития максимально полно. Наступило хорошее время, подумайте о планах и проектах на будущее. На работе все благополучно, даже вероятно повышение по службе. Во вторник не пропустите важную информацию, которая откроет перед вами новые возможности. Среда порадует удачными встречами и дружескими беседами. Не стоит жалеть денег, если есть шанс порадовать близких людей.

Водолей



Любая работа будет вам по силам и принесет долгожданную радость. Но для этого вам не стоит спешить, придерживайтесь выжидательно стратегии. Вы способны добиться ошеломительных результатов, просто оказавшись в нужное время в нужном месте. Не исключены ссоры с близкими людьми на финансовой почве. Самое время серьезно отнестись к своей карьере. Неделя может быть достаточно беспокойной, полной не всегда приятных неожиданностей. Эмоциональная устойчивость может понизиться, а с раздражительностью вам будет справиться нелегко. Постарайтесь не показывать окружающим свою нетерпимость. Опасайтесь ввязываться в авантюрные и конфликтные истории. Не стоит принимать чью-то сторону. Просто делайте свое дело.

Рыбы



Все неприятности , которые совсем недавно омрачали ваше настроение, исчезнут. Однако старайтесь оценивать все происходящие события критически, чтобы не попасть впросак. Смена обстановки взбодрит вас и изменит настроение в лучшую сторону. Произойдет событие, которое откроет перед вами новые возможности. Постарайтесь не остановиться на достигнутом, а двигаться вперед. Грядут заметные перемены в отношениях с деловыми партнерами. Это серьезное испытание на прочность, от вас потребуется готовность к сотрудничеству и юридическая грамотность. На работе возможны интриги. Кто-то явно хочет свалить на вас свои проблемы. В четверг будьте осторожны с заманчивым предложением, касающимся личной жизни. В пятницу не стоит ничего планировать, так как все может измениться в одно мгновение.



