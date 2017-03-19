На КПП "Тиса" на взятке задержан таможенник

19.03.2017 (11:58)

В Закарпатье таможенника взяли на взятке

Около 8:00 утра воскресенья, 19 марта, в пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе, прибыли сотрудники Генпрокуратуры, Главного управления внутренней безопасности ГФС Украины, оперативного отдела таможни.

Об этом сообщают СМИ ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Было остановлено направление на въезд автотранспорта в Украину осуществлялись обыски сотрудников таможни.

Основанием для этих действий стало постановление Печерского районного суда г.Киев, вынесенное согласно информации о правонарушениях, внесенной в Единый реестр досудебных расследований согласно ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Как информируют СМИ, речь идет о задержании на взятке в 500 долларов таможенника. При этом фигурирует фамилия Лацанич Л.Л.

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Замначальника Львовской таможни задержали на попытке дать взятку в 40 тыс. долл.



