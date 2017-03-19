Садовый обиделся и распространяет о Закарпатье всякие глупости, - Москаль

19.03.2017 (15:31)

Садовый обиделся, что Закарпатье отказалось принять львовский мусор

Распространенная в СМИ информация городского головы Львова Андрея Садового о том, что 30 – 40 процентов закарпатцев имеют гражданство других стран, не соответствует действительности.

– Мне лично очень странно слышать подобные заявления из уст такого серьезного политика, – отмечает председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. – Потому что даже не могу представить, откуда такая информация. Может господин Садовый с «Самопомиччю» лично проводил подворные обходы на Закарпатье и считал иностранных граждан? Как можно опускаться до уровня базарных сплетен и на полном серьезе утверждать, будто в некоторых районах живут только иностранные граждане и даже предполагать отдачу территории области другим странам? Сколько можно вешать ярлыки на закарпатцев, которые «только и думают о том, как продать Украину и присоединиться к другой стране?» Это абсолютно безответственно!

Разнообразные эксперты, журналисты и политики, большинство из которых никогда не были на Закарпатье, постоянно рассказывают про нашу область различные страшилки, связанные с иностранным гражданством (особенно венгерским). Но даже венгерский паспорт Насирова, который опубликовали центральные СМИ, оказался фальшивкой – я выяснил это по своим источникам. У меня только одно объяснение заявления господина Садового – наверное, он обиделся, что мы отказались принять львовский мусор. Объясняю, что больше половины Закарпатья занимают горы, у нас нет достаточно полигонов, мы сами утопаем в мусоре еще и «экспортируем» его реками в Венгрию и Словакию. Поэтому этот отказ вполне обоснован. Нельзя распространять чушь о соседнюю область, надо избавиться от мусора не только на улицах, но и в голове!

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