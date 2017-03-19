Рогозин назвал Климкина "тормозом"

|Pavlo Klimkin
Климкин в Twitter написал, что три года назад у крымчан "отняли свободу", и пообещал им ее вернуть.
Pavlo Klimkin Подлинная учетная запись @PavloKlimkin 18 мар.
Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно.
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал "тормозом" министра иностранных дел Украины Павла Климкина за его твит про Крым.
Дмитрий Рогозин
✔ @Rogozin
Ну и тормоз! Они уже три года как свободны
08:13 - 19 марта 2017
Заявление Климкина прокомментировал и член Совета федерации РФ Алексей Пушков.
Алексей Пушков
✔ @Alexey_Pushkov
Климкин обещает "вернуть свободу" жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин остался
19:54 - 18 марта 2017
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