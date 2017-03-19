Рогозин назвал Климкина "тормозом"

19.03.2017 (19:33)

Pavlo Klimkin

Климкин в Twitter написал, что три года назад у крымчан "отняли свободу", и пообещал им ее вернуть. ​​

Pavlo Klimkin ‏Подлинная учетная запись @PavloKlimkin 18 мар.

Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно.

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал "тормозом" министра иностранных дел Украины Павла Климкина за его твит про Крым.

Дмитрий Рогозин

✔ ‎@Rogozin

Ну и тормоз! Они уже три года как свободны

08:13 - 19 марта 2017

Заявление Климкина прокомментировал и член Совета федерации РФ Алексей Пушков.​

Алексей Пушков

✔ ‎@Alexey_Pushkov

Климкин обещает "вернуть свободу" жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин остался

19:54 - 18 марта 2017