Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 20 марта

20.03.2017 (06:38)

В Ужгороде облачная погода, днем слабый дождь

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь, местами с мокрым снегом, на высокогорье снег. Кое-где туман, на горных участках дорог гололедица. Ночью и утром на равнинах местами и в горах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-5 °. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, местами 0-3 ° тепла, днем 4-9 ° тепла, в горах местами 2 ° тепла - 3 ° мороза.

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Мелкий дождь будет идти почти весь день. Утром он может усилиться, но к вечеру постепенно утихнет. Утром слабый туман. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем 6-8 ° тепла.

Восход 06:30 Закат 18:45

Температура за последние 130 лет 20 марта:

МАКС: 22.1° (1974)

МИН: -9.4° (1957)

Народный прогноз погоды: 20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического. Устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать: "С крыш капает, а за нос цапает", днем весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз.