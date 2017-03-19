Москаль про паспорта Венгрии и двойное гражданство в Закарпатье (ВИДЕО)

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в эфире телеканала 112 прокомментировал ситуацию вокруг двойного гражданства на Закарпатье.
Напомним, на днях мэр Львова Андрей Садовый сообщил о том, что 30 - 40 процентов закарпатцев имеют гражданство других стран.
Москаль в свою очередь назвал это безответственно и некорректно:
"Господин Садовый пусть соберет всю свою" Самопомощь ", пройдет рейдом по Закарпатью и вытащит мне хоть 1 паспорт. Как он это посчитал?"
В свою очередь глава Закарпатья допускает наличие венгерских паспортов у местных жителей, однако получение гражданства в этом случае имеет только практический характер: это дает возможность учиться и работать за рубежом.
По словам чиновника существенная часть населения Закарпатья - заробитчане.
Внимание к этому вопросу Геннадий Москаль связывает с желанием России расшатать ситуацию в Закарпатье
"Венгрия - страна ЕС, член НАТО. Это не" дикари "из Санкт-Петербурга или Бурятии. Не надо это сравнивать. Мы куда хотим идти в ЕС или в Россию?", - Говорит Москаль.
По словам Геннадия Москаля на пути в ЕС Украина будет вынуждена подписать закон о реституции - возвращения имущественных, политических, гражданских и трудовых прав граждан, сложившиеся исторически.
Глава Закарпатья считает, что заявление Петра Порошенко об отмене украинского гражданства при наличии двойного гражданства касается должностных лиц и депутатов и к простым людям отношения не имеет.
Подробно об этом в сюжете с 12:30 минуты