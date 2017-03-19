Соратнику Саакашвили на Закарпатье сожгли предприятие

|Пожар на комплексе ООО "Шаг-вуд"
Ночью с субботы на воскресенье неизвестные люди подожгли производство члена регионального отделения "Руха новых сил" на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.
Пожар принес предпринимателю убытков на свыше 2 млн гривен.
В "Рухе новых сил" связывают поджог с нежеланием "ложиться" ни под один из местных политических кланов.
По данным пресс-службы политсилы, пожар произошел на территории деревообрабатывающего цеха мебельного производственного комплекса ООО "Шаг-вуд", который принадлежит предпринимателю Юрию Григе, который организовывал визит Михаила Саакашвили в Сваляву в феврале.
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Саакашвили некуда бежать, да и оставаться нельзя
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Комментарии
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