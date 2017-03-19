Москаль в ТОП-5 лидеров "Рейтинга губернаторов" Украины

20.03.2017 (10:01)

Москаль в пятерке лидеров "Рейтинга губернаторов" Украины

Украинский влиятельный еженедельник «Деловая столица» опубликовал рейтинг губернаторов по итогам развития регионов за 2016-й год, составленный на основании 24-х наиболее значимых показателей Государственной службы статистики.

В рейтинге учтены данные 23-х мирных регионов Украины без оккупированного Крыма и напівокупованого Донбасса.

По сравнению с первым полугодием 2016-го председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поднялся на одну строчку и занял пятое место в «Рейтинге губернаторов». Таким образом он улучшил свои позиции в группе лидеров.

Закарпатье – единственный регион в Украине, где в декабре официальная заработная плата всех работников-юридических лиц была выше минимальной. Также область вошла в тройку регионов с наибольшим ростом реальной заработной платы, лучшим гендерным соотношением зарплат, наименьшей задолженностью по зарплате на одного работника и наименьшей задолженностью местных бюджетов предприятиям ЖКХ на одного жителя. Кроме того, Закарпатье один из двух регионов страны с наибольшей рождаемостью и самой низкой смертностью. Область в пятерке лучших по динамике численности штатных работников и одна из лучших по динамике экспорта.

Первые три места в «Рейтинге губернаторов» по итогам прошлого года занимают главы Киевской горгосадминистрации, Киевской и Одесской ОГА. На последних оказались главы Запорожской, Черниговской и Сумской облгосадминистраций.

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