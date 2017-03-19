В Ужгороде проведут Пасхальную этно-ярмарку

20.03.2017 (10:39)

В Ужгороде пройдет Пасхальная этно-ярмарка

Закарпатские волонтеры решили повторить успех праздничной весенней хендмейд-ярмарки и инициируют проведение в Ужгороде Пасхальной этно-ярмарки.

Поэтому с 31 марта по 2 апреля на Театральной площади соберутся мастера хендмейда и волонтеры Движения поддержки закарпатских военных, чтобы порадовать ужгородцев и гостей города тематическим товаром. Так, на локациях ярмарке можно будет приобрести полотенца, салфетки, декупажные писанки, пасхальные яйца, украшения для пасхальных корзин и праздничного стола и другие уникальные вещи.

«Только у нас самый богатый выбор, положительная энергия творческих людей, крутая лотерея и душевность», – заявляют организаторы.

Все мероприятия трехдневной ярмарки начнутся на Театральной площади в 12:00.

А сейчас же инициаторы праздника собирают команду единомышленников из числа закарпатских мастеров и формируют праздничную программу для гостей Пасхальной этно-ярмарки.

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Напомним, в начале марта В Ужгороде проходила 3-дневная хендмейд-ярмарка (ФОТО)



