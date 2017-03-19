Словаки показали Ужгород в туристическом ролике (ВИДЕО)
20.03.2017 (11:08)
В словацком туристическом ролике показали Ужгород
Видео сняли в рамках проекта "Carat - Карпатский регион, как атрактивная туристическая дестинация". В видеоролике показано, как двое влюбленных, которые путешествуют по Ужгороду, рассматривают туристические объекты.
Проект сосредоточен на развитии платформы для сотрудничества локальных ключевых игроков рынка туризма по участию частного сектора туризма. Если в дальнейшем будет выработана стратегия туризма для конкретных дестинаций, будут задействованы маркетинговые инструменты и инструменты популяризации, то можно будет инициировать создание неофициального межграничного туристического сектора.
Следовательно такие туристические платформы можно будет развивать и на локальных уровнях.