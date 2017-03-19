В Ужгороде волонтеры ОО "Барбос" спасают енота, который остался без лап

20.03.2017 (11:38)

Енот попал в капкан или под поезд

Чрезвычайная ситуация произошла вчера вечером в микрорайоне "Радванка" в Ужгороде. Вблизи дороги было найдено енота, у которого были многочисленные травмы.

Об этом в соцсети Фейсбук пишет зоозащитная организация "Барбос":

...вчера ночью мы ездили за, по первоначальной информации, сбитым енотом...

Вчера оказали ему первую ветпомощь, сегодня он уже с самого утра ждал ветеринара.

Итак он вряд ли сбитый... Толи поезд, то ли капкан. Задней лапки нет совсем, под сустав в клочья... Передняя отсутствует до половины. Трудно даже представить какие боли пережил малыш, ведь это не вчерашние раны... Им уже не день и не два. Успели даже загноится... Обработали, накололи, предстоит чуть позже операция и длительное лечение, если немного оклемается.. Животное очень слабое, худое, обезвоженное. Нужно время... Он/она борец, так что надеемся, что все будет в порядке, правда это очень тяжело спрогнозировать...

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