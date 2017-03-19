Москаль передаст Президенту обращение от нацменьшинств Закарпатья (ФОТО)

20.03.2017 (14:47)

Закарпатские венгры собрали 64 069 подписей против ущемления прав нацменьшинств

17 марта представители организаций встретились с председателем ОГА Геннадием Москалем и принесли в Закарпатскую областную администрацию подписные листы.

Народный депутат Украины, председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович отметил, что в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, которые в значительной степени ограничивают права как венгерской общины, так и права представителей других нацменьшинств в Украине. А именно право на родной язык, образование на родном языке и свободное пользование родным языком.

Поэтому Общество венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ), Демократический союз венгров Украины (UMDSZ), Мукачевская диецезия римско-католической церкви и Мукачевская греко-католическая епархия инициировали сбор подписей о недопустимости сужения прав национальных меньшинств.

Сбор подписей проходил в 112 населенных пунктах Закарпатья, где было собрано 64 069 подписей с требованием недопустимости сужения прав граждан Украины, которые принадлежат к национальным меньшинствам.

В документе отмечается, принятие языковых законопроектов приведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины, поставят под сомнение искренность провозглашенных евроинтеграционных стремлений, реализация которых невозможна в условиях нарушения прав и свобод человека и тому подобное.

Председатель ОГА пообещал в понедельник во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко передать ему обращение от национального меньшинства края.

Заместитель епископа Закарпатской Реформатской Церкви Янош Гейдер отметил во время встречи: "Мы считаем, что эти авантюры, которые создаются с новыми законами немножко напоминают советские времена. Хотя даже тогда были иногда корректнее. И мне бы было очень позор перед моими друзьями за границей, если эти законы украинцами будут приняты".

-

Брензович: Борьба с двойным гражданством противоречит Конституции



