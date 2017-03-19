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Мукачевцы вышли на митинг протестуя против вырубки леса (ФОТО)

20.03.2017 (16:02)
Митинг в Мукачево: Протестующие перекрыли центр города
Митинг в Мукачево: Протестующие перекрыли центр города

В центре Мукачево проходит митинг против вырубки лесов в Украине и Закарпатье в частности.

Митингующие прошлись по центральной части города и, даже, на несколько минут перекрыли улицу Ярослава Мудрого.

Основными лозунгами являются: "Кто вернет украинцам лес?", "Кто вернет вырубленные деревья?" и т.д.

Митингующие отметили, что они представляют общественную организацию "Наш лес".

По состоянию на 15:25 движение по улице Я.Мудрого уже восстановлено.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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