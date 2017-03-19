СБУ уже подготовила документ о запрете въезда Ю.Самойловой

20.03.2017 (18:09)

Решение о допуске Юлии Самойловой на «Евровидение» окончательно не принято

Председатель СБУ Василий Грицак заявил журналистам, что Служба безопасности Украины уже подготовила документ о запрете въезда в Украину участницы песенного конкурса "Евровидение" от РФ Юлии Самойловой

"Документ о запрете въезда подготовлен", - сказал В.Грицак.

"Моя позиция как главы СБУ четкая, закон должен быть один для всех. Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины и власти и евроатлантической интеграции. Моя позиция четкая, я считаю, что она не должна приезжать в Украину ", - сказал В.Грицак.

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Напомним, Россия собирается отправить на Евровидение певицу поддержавшую аннексию Крыма



