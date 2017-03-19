Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 21 марта

21.03.2017 (05:49)

В Ужгороде на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков

В Закарпатской области погода с переменной облачностью, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, днем 9-14 °, в горах местами 3-8 ° тепла.

В Ужгороде облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 °, днем 12-14 ° тепла.

Восход 06:28 Закат 18:47

Температура за последние 130 лет 21 марта:

МАКС: 25.1° (1974)

МИН: -7.3° (2005)

Народный прогноз погоды: 21 марта день весеннего равноденствия. Ночь и день сравнялись по продолжительности. В северном полушарии начинается весна, а в южном - осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны. Периоды равноденствия отличаются сильными ветрами и бурями.

Если в этот день из тёплых краев возвращается жаворонок, то следует ждать тёплую весну. Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй.