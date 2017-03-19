Подведены итоги работы миграционной службы Закарпатья

21.03.2017 (08:06)

Игорь Михайлишин

Итоги работы за два месяца этого года и прошлого анализировали на расширенной коллегии Главного управления ГМС Украины в Закарпатской области.

В 2016 году в крае выдано почти 12000 паспортов гражданина Украины в виде ID – карты, а с начала этого года – более 4 с половиной тысяч. Биометрический загранпаспорт получили почти 112 с половиной тысяч закарпатцев. Это на 20 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом.

Увеличению количества владельцев биометрических документов способствовало расширение сети рабочих станций по оформлению биометрических паспортов. Сейчас на Закарпатье все районы обеспечены такими станциями. Как отметил начальник ГУГМС Украины в области Игорь Михайлишин, это стало возможным благодаря налаженному сотрудничеству миграционной службы и органов местного самоуправления. Как следствие, в районные и городские бюджеты Закарпатья от административных услуг, которые предоставляются территориальными подразделениями миграционной службы края, поступило 28 миллионов гривен.

Кроме того, в прошлом году 249 иностранцев и лиц без гражданства подали ходатайства и получили гражданство Украины. 976 закарпатцев оформили выезд на постоянное место жительства в страны дальнего зарубежья. Самыми популярными странами для эмиграции наших земляков являются Венгрия, США и Израиль.

Осуществлялся и ряд организационных и практических мероприятий, направленных на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан на территории Украины. Сейчас на учете Главного управления находятся 2471 иммигрантов и 1515 иностранцев, документированных видом на жительство. Большинство из этих иностранных граждан находятся на территории Закарпатья в связи с обучением и в связи с воссоединением семьи с гражданином Украины.

Руководитель миграционной службы Закарпатья сосредоточил внимание присутствующих на тех задачах, которые стоят перед службой в этом году. В частности, речь идет о дальнейшем развитии Единого государственного демографического реестра, внедрении новейших технологий, углублении сотрудничества с ЦНАПами. Основным критерием, по которому будет оцениваться работа каждого районного подразделения, будет оценка людей, получающих услуги миграционной службы.

Ольга Поштак, главный специалист по связям с общественностью и СМИ ГУГМС Украины в Закарпатской области.

-

В Ужгороде миграционная служба за неделю выловила 60 нелегалов



