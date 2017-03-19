Закарпатка выбросила на улицу собственную мать, обманом забрав дом (ВИДЕО)

21.03.2017 (08:21)

70-летнюю пенсионерку из дома выгнала собственная дочь

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На старость – прочь из дома! 70-летнюю пенсионерку из дома выгнала собственная дочь.Ложью подсунула ей на подпись дарственную на дом. Только документ стал действующим, дочка посреди зимы выгнала мать на улицу. Бабушку приютили соседи.Как события развивались дальше – в видеосюжете: