ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Закарпатка выбросила на улицу собственную мать, обманом забрав дом (ВИДЕО)

21.03.2017 (08:21)
70-летнюю пенсионерку из дома выгнала собственная дочь
70-летнюю пенсионерку из дома выгнала собственная дочь
На старость – прочь из дома! 70-летнюю пенсионерку из дома выгнала собственная дочь.
Ложью подсунула ей на подпись дарственную на дом. Только документ стал действующим, дочка посреди зимы выгнала мать на улицу. Бабушку приютили соседи.
Как события развивались дальше – в видеосюжете:



В Закарпатье дочь оставила старую слепую мать умирать на помойке


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

21.03.2017 (08:45) / Lonniewam

http://cial3price.com/ - online order cialis