Курс валют на 21 марта (+ новости экономики)

21.03.2017 (09:05)

Курс валют в банках Ужгорода 21 марта

Курс доллара в Украине пополз вниз, европейская валюта тоже дешевеет, а российкий рубль продолжил дорожать в официальных курсах. НБУ

На сегодня, 21 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,88 грн;

1 евро – 28,9 грн;

10 российских рублей – 4,69 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился на две копейки.

Курс евро упал на три копейки. Российский рубль "поправился" на пять копеек.

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Аналитики спрогнозировали что будет с курсом гривни:

МВФ перенес решение о предоставлении Украине очередного кредитного транша. В результате блокады Донбасса макроэкономическая ситуация в стране изменилась, поэтому Совет директоров МВФ должен пересмотреть свое решение с учетом новых реалий. Аналитики уверены: рисков девальвации для национальной валюты в ближайшее время нет.

"Угрозы резкой девальвации гривни нет. Гривня уже была девальвирована, а с начала года медленно укрепляется", – рассказывает замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. По оценкам "Альпари", в ближайший месяц доллар в Украине будет продаваться по 26,8-27 гривен. Эксперт по вопросам финансовой политики Института общественно-экономических исследований Антонины Дешко добавляет: последнее время украинский валютный рынок демонстрирует "чудеса устойчивости". Национальная валюта колеблется на протяжении последнего месяца в пределах 27,18 (максимальное значение второго марта) до 26,18 (минимальное значение 13 марта) гривен за доллар.

"Есть надежда, что в ближайшее время курсовые колебания будут незначительными. Хотя не стоит исключать влияние психологического фактора и вызванных им спекулятивных настроений на рынке. В более долгосрочной перспективе на состоянии валютного рынка может существенно сказаться влияние недопоступлений валютной выручки от предприятий металлургии", – добавляет эксперт.

Однако есть и позитивные факторы. Так, в ближайшее время (ориентировочно в конце марта/начале апреля) Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 миллионов евро. Соответствующее решение уже принято 16 марта. Деньги пополнят валютные резервы Нацбанка.

Ситуация с МВФ на помощь от Евросоюза не скажется. "Мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг решения МВФ, но на данный момент наше объявление, сделанное в прошлый четверг, 16 марта, остается в силе, то есть Украина сможет получить второй транш в конце марта или начале апреля 2017 года", – говорится в сообщении пресс-службы представительства Евросоюза.

К слову, возможная девальвация гривни позволит Кабмину увеличить поступления в бюджет страны. Бюджет страны из-за блокады потеряет около 10 миллиардов гривен, но если гривня девальвирует, государство соберет на 14,8 миллиардов гривен налогов больше. В результате бюджет по доходам выйдет в плюс на 3,9-4,7 миллиарда.