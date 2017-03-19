На Закарпатье сохраняется значительная лавинная опасность

21.03.2017 (09:06)

В Закарпатской области сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности

По сообщению Закарпатского центра по гидрометеорологии 21 марта на высокогорье Закарпатской области сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности.

В связи с этим и с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области рекомендует не выходить в горы во время снегопада и следить за изменением погоды и придерживаться правил личной безопасности. В частности, никогда не следует путешествовать в горах в одиночку. Это основное правило, особенно во время лавиноопасных периодов. Катаясь на горных склонах надо вести себя таким образом, чтобы ни в коем случае не подвергаться опасности одновременно нескольким людям. В случае, если лавина настигнет одного из них, другой сможет откопать его или привести к нужному месту спасателей.

Если же вы попали в опасную ситуацию – при сходе лавины нужно бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути. При выходе в горы стоит иметь при себе сертифицированные «біпери», с помощью которых можно дать знать о себе спасателям.

Нужно сохранять спокойствие, избегать паники; при необходимости, оказать помощь пострадавшим, инвалидам, детям дошкольного возраста, людям, которые находятся рядом.

Услышав шум снежной лавины, следует немедленно спрятаться за скалу, дерево; лечь на землю, защитив руками голову, прижав колени к животу, ориентируя свое тело за движением лавины и дыша через одежду.

Когда лавина захватила и сносит, старайтесь выполнять плавательные движения, создав пространство вокруг лица и грудной клетки - это поможет дыханию, когда остановится снежная лавина.

Не паниковать и не позволять себе заснуть, помня о том, что вас ищут и спасут.