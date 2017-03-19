Словаки показали поездку в поезде "Ужгород-Киев" (ВИДЕО)

21.03.2017 (09:45)

Словацкие журналисты проехались на поезде "Ужгород-Киев"

Рейтинг: 1

Словацкие журналисты проехались поездом «Ужгород-Киев» и рассказали о впечатлениях, правда, для съемок сюжета выбрали вагон высшего класса и цены – спальный.Ведущая отметила, что для украинцев стоимость такого билета великовата, но для словаков нормальная. В вагоне отсняли чистое белье, телевизор в каждом купе, кофе-чай, который с улыбкой приносит нарядная проводница, а также положительные отзывы других пассажиров.В своей заметке в Фейсбуке автор сюжета отметила, что очень рекомендует ездить по железной дороге в Украине, а в комментариях словаки пишут, что им пора учиться комфорта у нас. Другие же говорят, что в Украине поезда такого комфорта можно пересчитать на пальцах.