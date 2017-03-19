Пьяная мукачевка совершила ДТП, есть пострадавшие (ФОТО)

21.03.2017 (13:29)

ДТП с пострадавшими на Мукачещине

Вчера, 20 марта, около 22 часов в селе Березинка Мукачевского района произошла авария с участием двух автомобилей.

Предварительно установлено, что водитель «ВАЗ 2107», двигаясь в направлении Мукачево, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где въехала в «Volkswagen Transporter Т4», который двигался на встречу.

В результате аварии 44-летняя мукачевка, которая находилась за рулем автомобиля ВАЗ и её пассажир получили травмы головы. Полиция установила, что водитель была пьяна. Пострадавших госпитализировали в мукачевскую больницу. 56-летний водитель микроавтобуса, житель села София не пострадал.

Автомобили помещении на т.н. спецплощадки, обстоятельства аварии расследует полиция. Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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