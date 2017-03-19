Опасность для туристов: В Карпатах проснулись медведи

21.03.2017 (14:47)

Весной косолапые особо свирепые

Пожалуй, единственный минус весеннего отдыха в Карпатах – это большая вероятность, что в вашу палатку на лесной полянке может постучаться медведь. В эту пору проснувшиеся топтыгины озабоченны сохранностью потомства и любого чужака на своей территории воспринимают как врага.

- Территория в лесу у медведей разделена между собой, и они ее строго охраняют, - рассказал "КП" в Украине" заместитель директора по научной работе НПП "Сколевские Бескиды" Василий Прындак. – Поэтому любой сунувшийся сюда рискует стать жертвой зверя. За последние четыре года медведи каждый сезон атаковали людей – это были местные жители, которые в это же время собирают оленьи рога в лесах. Благородные животные в феврале-марте сбрасывают свою "корону", которую предприимчивые селяне затем дорого продают как сувениры. Причем, людей беда не учит - на одного мужчину в Майданском лесничестве медведь нападал два года подряд. Хорошо еще, что смертельных случаев не было.

Собирателей рогов спасало то, что на лесной промысел они шли не по одиночку, а вдвоем-втроем – так они могли отвлекать внимание медведя с себя на товарища, и пока тот метался, успевали скрыться.

Впрочем, напороться на косолапого на опушке леса шансов мало – медведи обитают в глуби, вдали от людских селений. Чтобы повстречаться с ним, нужно пройти до десяти километров от населенного пункта. Но есть и урочища, где медведи обитают постоянно. Главное, говорят лесники, не заходить далеко в чащи, избегать лесных ложбин, где могут гулять мишки. Уже недели через три-четыре медведи успокоятся, и сами будут бежать от незваных гостей – эти звери не любят шума и суеты. Всего же на 35 000 гектаров парка "Сколевские Бескиды" живет 26 медведей.

НА ЗАМЕТКУ

На случай, если вам все же "повезло" встретиться с медведем, но он еще раздумывает, стоит ли ему с вами связываться, есть несколько советов.

- Если вы заметили медведя, но он вас еще нет, постарайтесь и дальше оставаться незамеченным: не делайте никаких движений, но медленно отступайте назад – откуда пришли. Бежать нельзя – медведь среагирует и пойдет на преследование. А они, хоть и косолапые, но бегают куда быстрее спринтеров.

- Если пути для отступления нет или медведь очень близко, можно медленно опуститься на землю и прикинуться мертвым. Медведь может потрогать, понюхать "дохлятину" и уйти восвояси. Но может и продолжить атаку – бывает по-разному, так что гарантии нет. Вариант для смелых, способных сохранять спокойствие даже в такой ситуации – важно, чтобы медведь не учуял, что вы боитесь.

- Если встретились со взрослым медведем – карабкайтесь на дерево, это единственный способ спастись. Молодые особи – отличные "скалолазы" - вас и там достанут, но большой медведь на вершину не полезет.

- Если пришлось сойтись с медведем в схватке… Знатоки советуют – если вы еще в состоянии ему сопротивляться, то постарайтесь схватить за нос и выломать его вверх, это может остановить медведя, а вам дать шанс удрать. Но обычно схватки между человеком и медведем оказываются плачевными для первого – на такого зверя не все и с ружьем могут пойти, не то, что с голыми руками.

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В Нацпарке "Синевир" на Закарпатье поселился еще один косолапый (ФОТО)



