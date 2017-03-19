В Закарпатье активировались змеи, вакцины от укусов маловато (ВИДЕО)

21.03.2017 (16:46)

В Закарпатье начался сезон активности змей

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В начале сезона активности пресмыкающихся в больницах на Закарпать есть только остатки прошлогодних поставок вакцины от укусов змей.Уже третий год на общегосударственном уровне не проводятся тендеры и закупки. Так в 2016 году на Закарпатскую область выделили только одну дозу, докупать пришлось за местные средства.И сейчас в Закарпатье доступны фактически только 8 доз из остатков предыдущих доставок, при том, что в прошлом году чтобы спасти жизнь закарпатцев использовали 11.Стоимость одной около 7 тысяч гривен, однако купить ее самостоятельно нельзя.Больше в видеосюжете: