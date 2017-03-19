ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В Закарпатье активировались змеи, вакцины от укусов маловато (ВИДЕО)

21.03.2017 (16:46)
В Закарпатье начался сезон активности змей
В Закарпатье начался сезон активности змей
В начале сезона активности пресмыкающихся в больницах на Закарпать есть только остатки прошлогодних поставок вакцины от укусов змей.
Уже третий год на общегосударственном уровне не проводятся тендеры и закупки. Так в 2016 году на Закарпатскую область выделили только одну дозу, докупать пришлось за местные средства.
И сейчас в Закарпатье доступны фактически только 8 доз из остатков предыдущих доставок, при том, что в прошлом году чтобы спасти жизнь закарпатцев использовали 11.
Стоимость одной около 7 тысяч гривен, однако купить ее самостоятельно нельзя.
Больше в видеосюжете:



Ужгородскими улицами ползают огромные ядовитые змеи (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

21.03.2017 (17:57) / LeonardTiesk

Я решила, своему парню, что ему необходимо подарить коллекционную игру, только свободных денег не было и я обратилась сюда https://goo.gl/EtgKh1. Может и вам повезет! Оформление заняло 5 минут и сразу на карту