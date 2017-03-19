В Ужгороде озеленяют Собранецкую и перестилают брусчатку (ФОТО)

21.03.2017 (18:55)

На Собранецкой в Ужгороде высадили деревья и перестилают брусчатку

Еще в прошлом году в начале длинной улицы Ужгорода установили лед-светильники, потом там решили заменить аварийные деревья на новые.

Высадить вместо пораженных болезнями деревьев новые насаждения рекомендовала специальная комиссия в рамках работ по капитальному ремонту улицы. В то же время сакуры плакучей формы было решено пересадить в другое место.

Итак, вскоре там вместо срубленных 29 деревьев должны высадить 46 ясеней белоцветковых. И некоторые из них уже высадили.

Тем временем на тротуарах сейчас работники подрядной организации перестилают мостовую.

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В центре Ужгорода брусчатка пошла волнами (ВИДЕО)



