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В Ужгороде озеленяют Собранецкую и перестилают брусчатку (ФОТО)

21.03.2017 (18:55)
На Собранецкой в Ужгороде высадили деревья и перестилают брусчатку
На Собранецкой в Ужгороде высадили деревья и перестилают брусчатку

Еще в прошлом году в начале длинной улицы Ужгорода установили лед-светильники, потом там решили заменить аварийные деревья на новые.

Высадить вместо пораженных болезнями деревьев новые насаждения рекомендовала специальная комиссия в рамках работ по капитальному ремонту улицы. В то же время сакуры плакучей формы было решено пересадить в другое место.

Итак, вскоре там вместо срубленных 29 деревьев должны высадить 46 ясеней белоцветковых. И некоторые из них уже высадили.

Тем временем на тротуарах сейчас работники подрядной организации перестилают мостовую.
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В центре Ужгорода брусчатка пошла волнами (ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

21.03.2017 (21:50) / centre

1. Одна проблема з цими лед-світильниками: вони лед-лед світять :)
2. На Собранецькій біля Водоканалу та Капітанського мостику верхній шар нового асфалту оголосив автономію та у кількох місцях відділився від основної частини дорожнього покриття.
3. Мерія вирішила, що більшість власників продадуть авто і стануть пішоходами, бо дороги після ремонту стали вужчими, а тротуари ширшими. Тепер ширина тротуару якраз вистачає для паркування авто.

21.03.2017 (21:13) / beckyxb11

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