Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 22 марта

22.03.2017 (07:03)

С утра и до самого вечера небо в Ужгороде будет ясным. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 °, днем 16-21 ° тепла, в горах местами ночью до 3 ° тепла, днем 8-13 ° тепла.

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 7-9 °, днем 18-20 ° тепла.

Восход 06:26 Закат 18:48

Температура за последние 130 лет 22 марта:

МАКС: 25.4° (1974)

МИН: -7.4° (2005)

Народный прогноз погоды: 22 марта отмечается день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Это вторая встреча весны (первая на Масленицу). Если трясогузка прилетела, то река через 12 дней вскроется; прилет жаворонка предвещал тепло; зяблик — стужу.