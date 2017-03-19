На горе Керек над Берегово возвышается самый большой крест в Европе (ФОТО)

22.03.2017 (08:16)

Крест на горе Керек над Берегово - крупнейший в Европе

Крест на горе Керек над Берегово - крупнейший в Европе, а в мире уступает лишь бразильскому и японскому.

Со смотровой площадки, обустроенный возле Креста, открывается потрясающий вид на Берегово и его окрестности, и ночью город с этой высоты выглядит особенно волшебно. Его высота значительна и в хорошую погоду крест можно увидеть не только со всех соседних районов, но и с территории соседней Венгрии.

Этот крест был установлен в 2001 году по случаю 2000 со дня Рождества Христова в день Святых Петра и Павла. У его основания зарыта капсула с таким посланием будущим поколениям:

"Братья и сестры во Христе! Этот Крест воздвигнут в дар будущим поколениям на грани третьего тысячелетия и посвящен 2000-летию со Дня рождения Христа. Мы, люди, живем в это время, в самом начале Золотого века, посылаем Вам это послание и желаем мира в душе, среди людей на Земле, здоровья и Божьего благословения. Послание составлено в святой день Петра и Павла 12.07.2001 года, г. Берегово".

Вдохновителями идеи установки Креста были береговчане Владимир Шелемон и Игорь Семененко - благодаря им, и всем, кто поддержал и помог воплотить эту идею, Берегово обладает уникальной туристической изюминкой.

Полосков Анатолий

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Скульптура распятия Христа украсила Крест Единения на закарпатской горе Керек (ФОТО)



