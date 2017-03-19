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В Ужгороде экс-милиционеры вышли на протест (ВИДЕО)

22.03.2017 (08:25)
В Ужгороде митинговали экс-милиционеры
В Ужгороде митинговали экс-милиционеры
Бывшие работники милиции собрались на Киевской набережной, откуда колонной прошли к зданию Закарпатской ОГА.
Они требовали перерасчета пенсий. Однако в госбюджете на это не предусмотрено средств. На Закарпатье более 4 тысяч пенсионеров МВД.



В госбюджете на 2017 год предусмотрено существенное увеличение зарплат и пенсий в Украине

Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

22.03.2017 (10:09) / Читатель-писательб

дармоеды, все в АТО на чистку совести

22.03.2017 (09:52) / химик

Полиция должна разогнать мусоров-оборотней, пенсионэров-контрабандистов 40 летних. Каждому мусору палкой по хребту, там нормальных людей нет.