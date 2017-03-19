В Ужгороде экс-милиционеры вышли на протест (ВИДЕО)

22.03.2017 (08:25)

В Ужгороде митинговали экс-милиционеры

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Бывшие работники милиции собрались на Киевской набережной, откуда колонной прошли к зданию Закарпатской ОГА.Они требовали перерасчета пенсий. Однако в госбюджете на это не предусмотрено средств. На Закарпатье более 4 тысяч пенсионеров МВД.