В Ужгороде экс-милиционеры вышли на протест (ВИДЕО)
22.03.2017 (08:25)
В Ужгороде митинговали экс-милиционеры
Бывшие работники милиции собрались на Киевской набережной, откуда колонной прошли к зданию Закарпатской ОГА.
Они требовали перерасчета пенсий. Однако в госбюджете на это не предусмотрено средств. На Закарпатье более 4 тысяч пенсионеров МВД.
Комментарии
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дармоеды, все в АТО на чистку совести
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Полиция должна разогнать мусоров-оборотней, пенсионэров-контрабандистов 40 летних. Каждому мусору палкой по хребту, там нормальных людей нет.