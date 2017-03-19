В зоне конфликта на Донбассе процветает детская проституция

22.03.2017 (08:37)

В зоне АТО процветает детская проституция

Украинские волонтеры и сотрудники международных организаций сообщили журналистам о детской проституции, процветающей в подконтрольной Украине зоне АТО.

"Часто это добровольная продажа даже не за деньги, а за продуктовый паек", — рассказала сотрудник мобильной бригады UNICEF и психолог Екатерина Шуталева.

По ее словам, местные жители боятся рассказывать об этом представителям международных организаций.

«Зачастую они всегда знают, кто эти девочки, но никогда их не покажут и ничего не расскажут, если знают, что это будет хоть куда-нибудь записано. Если приезжаю я как свой, украинский волонтер, мне на ушко расскажут. Если я сотрудник UNICEF, все, мне уже не скажут. Они побоятся этим делиться. К тому же, это очень не патриотично, ведь основными потребителями детской секс-работы являются военные», — рассказала Шуталева.

Но даже волонтеры не всегда могут помочь. В качестве примера она приводит случай, когда после обнародования волонтерами подобной информации, СБУ вызвала их на допросы, а их организацию попытались закрыть. А девочку вернули маме, которая и вынуждала ребенка к подобному занятию.

Ранее в докладе Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) было рассказано об изнасилованиях в зоне конфликта в Донбассе. Как свидетельствует документ, чаще всего жертвами сексуального насилия становятся лица, попавшие под стражу правоохранителей, ВСУ или иных военных формирований.

Кого и от кого освобождаем?

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Проституция в зоне АТО: Почему женщины так рвутся на Донбасс



