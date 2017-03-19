Закарпатка Ирина Галай позировала на красной дорожке Viva (ФОТО)

22.03.2017 (09:12)

Ирина Галай на церемонии вручения премии «Vivа. Самые красивые 2017»

Среди известных певцов, актеров и шоуменов среди номинантов премии была и мукачевка Ирина Галай, которая стала первой украинкой покорившей самую высокую вершину мира - Эверест.

Церемония вручения премии «Vivа. Самые красивые 2017» состоялась этими выходными в Киеве. За звание «самой Красивой» и «самого Красивого» боролись более 100 номинантов, победителями стали Тина Кароль и Дмитрий Комаров.

Одним из номинантов была и закарпатская альпинистка Ирина Галай. На красной дорожке она появилась в эффектной темно-синем вечернем платье, которая удачно подчеркнула отточенную горными походами и спортом фигуру.

Напомним, прошлой весной Ирина Галай стала первой украинкой, покорившей Эверест. В этом году альпинистка уже покорила самую высокую гору Южной Америки Аконкагуа.

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