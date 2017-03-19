На Закарпатье в отстойнике очистных сооружений нашли труп

22.03.2017 (10:05)

На Закарпатье обнаружили тело в отстойнике очистных сооружений

Вчера, 21 марта в 17:54 на ПЗЧ ДПРЧ-16 поступило сообщение от работников Великоберезнянского отдела полиции об обнаружении тела в недействующем отстойнике очистных сооружений по адресу: пгт. В.Березный, ул. Локоты.

Было обнаружено тело жителя Великоберезнянского р-на, с. Букивцево, 1968 г.р.

Тело направлено в прозектуру ОКБ им. Новака м.Ужгород для проведения экспертизы, - информируют спасатели.

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