НАСТОЯЩАЯ РОК ВЕСНА В НАШЕМ ГОРОДЕ!

22.03.2017 (10:53)

Симфонический-шоу оркестр «HARDY» и Виктор Романченко в Ужгороде!

Встречайте - 30 марта в Закарпатском драмтеатре симфонический-шоу оркестр «HARDY» (г.Одесса) представит зрителям совершенно новый взгляд, свое видение на звучание легендарных рок хитов в исполнении симфонического-шоу оркестра.

Только этой весной вы услышите и увидите одну из многочисленных программ шоу оркестра «HARDY», которая отличается от работ коллектива, потому как целый концерт посвященный хитам легендарных «Queen».

Программа «Queen Forever» - завораживающая музыка «Queen» в исполнении симфонического оркестра (более 45 человек), плюс вокальное сопровождение композиций от Виктора Романченко (победитель шоу Х-Фактор).

Программа «Queen Forever» - программа посвящения, памяти легендарного и не заменяемого фронтмена группы Фредди Меркьюри. Именно к его 70-летию, симфонический-шоу оркестр «HARDY» и придумал эту программу, которая состоится и в нашем замечательном Ужгороде!

Программа «Queen Forever» - непередаваемая энергия и драйв, профессиональное световое оформление, высококачественное звуковое сопровождение, неподдельные эмоции и море обаяния от музыкальных одесситов «HARDY».

Симфонический-шоу оркестр «HARDY» за правильную музыку!

Билеты можно приобрести в кассе драмтеатра ежедневно с 11 до 18 часов. Заказы и справки по тел.: 0990291771















