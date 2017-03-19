Самойлова должна принять участие в Евровидении, - Билозир (ВИДЕО)

22.03.2017 (11:07)

Оксана Билозир считает, что Самойлова должна попасть в Украину на Евровидение

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Оксана Билозир считает, что Юлия Самойлова должна попасть в Украину в рамках Международного песенного конкурса Евровидение, что это не противоречит законам Украины и Самойлову будут рады видеть тут."Я считаю, что она должна приехать на Евровидение. Это международный проект. Это не украинский национальный проект, тогда бы вопрос даже не дискутировался. Поскольку мы имеем представителя, участвующего в международном проекте, который проходит на территории Украины, нужно создать специальный режим, который позволит представительницы РФ на несколько дней приехать и принять участие на Евровидении", - сообщила народный депутат от БПП Оксана Билозир.По словам главы СБУ Василия Грицака, Юлия Самойлова не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины, и власти, и евроатлантической интеграции, она не должна приезжать в Украину.Грицак заявил, что его позиция как главы СБУ четкая: "закон должен быть один для всех".