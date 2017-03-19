Самойлова должна принять участие в Евровидении, - Билозир (ВИДЕО)
22.03.2017 (11:07)
Оксана Билозир считает, что Самойлова должна попасть в Украину на Евровидение
Оксана Билозир считает, что Юлия Самойлова должна попасть в Украину в рамках Международного песенного конкурса Евровидение, что это не противоречит законам Украины и Самойлову будут рады видеть тут.
"Я считаю, что она должна приехать на Евровидение. Это международный проект. Это не украинский национальный проект, тогда бы вопрос даже не дискутировался. Поскольку мы имеем представителя, участвующего в международном проекте, который проходит на территории Украины, нужно создать специальный режим, который позволит представительницы РФ на несколько дней приехать и принять участие на Евровидении", - сообщила народный депутат от БПП Оксана Билозир.
СБУ уже подготовила документ о запрете въезда Юлии Самойловой
По словам главы СБУ Василия Грицака, Юлия Самойлова не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины, и власти, и евроатлантической интеграции, она не должна приезжать в Украину.
Грицак заявил, что его позиция как главы СБУ четкая: "закон должен быть один для всех".
Комментарии
Рейтинг: 0
А перед этим назвала русское юродство.
Рейтинг: -6
Пусть валит на крымобачення или же вставаносколенбачення!
Рейтинг: 5
Вали сам за перевал в схронное еврохрюканье галицких хохлосвиней.
Рейтинг: 5
Запад засуетился, пытаясь выкрутиться из ситуации с Украиной. И первыми это поняли поляки, хотя они и принимали активнейшее участие в раздувании гражданского противостояния на Украине, подливая масла в огонь майдана. Ждите югославский вариант, и в этом виновны америкосы и их подельники в Киеве.
Рейтинг: 2
Югославский? Не-е сильно сказано! А кто бомбить будет? Пендосам это не выгодно(нефти то у хохлов не больше чем совести у президентов в незалежной) А Путину и подавно не зачем, еще полгода - год "евроинтеграции" и к блокаде киевских воров присоединитсь и ценр и юг Украины, понятное дело что незалежная обречена на развал, вопрос времени!
Рейтинг: 3
Жизнь нужно прожить так, чтобы запретили въезд в yкраину.
Рейтинг: 3
Да это точно!!! Лучше наверное не скажешь! Мож тоже приколоться и послать электронкой запрос на Ирмиягу 50 запрос -типа, а как вы отнесетесь если я посещу "оккупированный" Путиным Крым, при этом в запросе слово окуппиированый возьму в кавычки? Дескать если что вы меня пустите опосля к себе на\в\ Укропию?