ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В США проговорились о вводе войск на территорию Украины

22.03.2017 (12:18)
45-я пехотная бригадная боевая группа США, также известная, как Тандерберд
45-я пехотная бригадная боевая группа США, также известная, как Тандерберд

45-я пехотная бригадная боевая группа, также известная, как Тандерберд, сформирована из Национальной гвардии Оклахомы
22 марта 2017. На официальном сайте армии США army.mil была опубликована новость о том, что американские военнослужащие готовятся к развертыванию в Украине.

Новость опубликовали под заголовком: "45-я пехотная бригадная боевая группа готовится к развёртыванию в Украине".

На данный момент информация уже удалена. При переходе по ссылке, которая вела на соответствующую публикацию, появляется сообщение об ошибке 404.

45-я пехотная бригадная боевая группа, также известная, как Тандерберд, что в переводе значит Громовая птица, сформирована из Национальной гвардии Оклахомы. Ранее группа занималась обучением военных в Афганистане, выполняла боевые задачи в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке.

Интересно, что военные эксперты сравнили украинскую армию с армией Мексики, которую поместили на 31-е место


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

22.03.2017 (13:26) / Бурунди=рассея

CША вперёд, напомните кацапам, как вы совок развалили без войны.

22.03.2017 (13:30) / Серебряная Земля

Америкососы-будете бежать теряя от страха обгаженые штанишки как хохлы бежали из Крыма без единого выстрела.

22.03.2017 (13:13) / Серебряная Земля

Мы вежливо их встретим и вежливо в гробы уложим.В ЛЮБОМ МЕСТЕ,В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ,ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ!!!

22.03.2017 (13:25) / Бурунди=рассея

Вежливо обдрыстаешь в свои гати от страха. Самая могучая страна в мире идет на старую рыхлядь недоразвитую рассею.

22.03.2017 (13:05) / Серебряная Земля

Каждій америкоотсосовский солдат может заранее попрощатся с родніми так как возвращатся будет в красивом деревянном гробу в лучшем случае или гнить превращаясь в удобрения на полях Донбасса рядом с укропами.

22.03.2017 (13:27) / Бурунди=рассея

Ты их запугал своим тупизмом и отсутствием мозгов, эх уж эта русская лишняяхромосома.

22.03.2017 (12:38) / *******

Сценарий американцев для всех один: ( Ирак, Афганистан, Сирия, Югославия, Украина) создать этнический конфликт на основе религии или языка, раздробить страну и купив руководство этих регионов руководить ими. Путин успел из под носа американцев перехватить Крым и Севастополь, но по неизвестной причине не решился забрать всю Украину, хотя в 2014 году это можно было сделать особо не напрягаясь за две недели.Может он об этом уже и жалеет, т.к тихий ввод войск НАТО в Украину очень возможен.

22.03.2017 (12:41) / *******

А для чего они вводят войска на Украину?Амерам нужна богатая и плодородная земля Украины с мягким и тёплым климатом. И началось это не вчера, они планировали базы ещё в Крыму, но не получилось. Объегорили Обаму, не удалось закрепиться в российском Крыму, вот они и писают кипятком.

22.03.2017 (12:33) / 1846

Проговорились...... Дешевые понты.
Осторожненько прощупывают, а вдруг Россия дёргаться начнём? Пусть вводят.
Только один вопрос - почему они, когда Россия принуждала грузин к миру, вприпрыжку, теряя тапочки, улепётывали из Чёрного моря? А ведь тогда российские ВС были почти в полном развале. Так, что НЕ громовая птица, а громко испражняющаяся птица.

22.03.2017 (12:36) / Бурунди=рассея

рассея уже не страна, дергается она, когда встает с кален, ура... сотри не кончи от рассейского крёмлевского геипорно на роств...

22.03.2017 (12:58) / сортир=усраина

останки бывшей усраины -это сейчас полная вонючая клоака с кастрюлеголовыми даунами.

22.03.2017 (13:28) / Бурунди=рассея

Не мычи животное, придет дядя Сэм, в стойле тебя запряжет.

22.03.2017 (12:56) / Серебряная Земля

От усраины УЖЕ остался жалкий и вонючий огрызок,да и тот скоро окончательно распадется.