В США проговорились о вводе войск на территорию Украины

|45-я пехотная бригадная боевая группа США, также известная, как Тандерберд
45-я пехотная бригадная боевая группа, также известная, как Тандерберд, сформирована из Национальной гвардии Оклахомы
22 марта 2017. На официальном сайте армии США army.mil была опубликована новость о том, что американские военнослужащие готовятся к развертыванию в Украине.
Новость опубликовали под заголовком: "45-я пехотная бригадная боевая группа готовится к развёртыванию в Украине".
На данный момент информация уже удалена. При переходе по ссылке, которая вела на соответствующую публикацию, появляется сообщение об ошибке 404.
45-я пехотная бригадная боевая группа, также известная, как Тандерберд, что в переводе значит Громовая птица, сформирована из Национальной гвардии Оклахомы. Ранее группа занималась обучением военных в Афганистане, выполняла боевые задачи в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке.
Интересно, что военные эксперты сравнили украинскую армию с армией Мексики, которую поместили на 31-е место
Рейтинг: -5
Комментарии
Рейтинг: -3
CША вперёд, напомните кацапам, как вы совок развалили без войны.
Рейтинг: 3
Америкососы-будете бежать теряя от страха обгаженые штанишки как хохлы бежали из Крыма без единого выстрела.
Рейтинг: 7
Мы вежливо их встретим и вежливо в гробы уложим.В ЛЮБОМ МЕСТЕ,В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ,ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ!!!
Рейтинг: -2
Вежливо обдрыстаешь в свои гати от страха. Самая могучая страна в мире идет на старую рыхлядь недоразвитую рассею.
Рейтинг: 7
Каждій америкоотсосовский солдат может заранее попрощатся с родніми так как возвращатся будет в красивом деревянном гробу в лучшем случае или гнить превращаясь в удобрения на полях Донбасса рядом с укропами.
Рейтинг: -1
Ты их запугал своим тупизмом и отсутствием мозгов, эх уж эта русская лишняяхромосома.
Рейтинг: 8
Сценарий американцев для всех один: ( Ирак, Афганистан, Сирия, Югославия, Украина) создать этнический конфликт на основе религии или языка, раздробить страну и купив руководство этих регионов руководить ими. Путин успел из под носа американцев перехватить Крым и Севастополь, но по неизвестной причине не решился забрать всю Украину, хотя в 2014 году это можно было сделать особо не напрягаясь за две недели.Может он об этом уже и жалеет, т.к тихий ввод войск НАТО в Украину очень возможен.
Рейтинг: 5
А для чего они вводят войска на Украину?Амерам нужна богатая и плодородная земля Украины с мягким и тёплым климатом. И началось это не вчера, они планировали базы ещё в Крыму, но не получилось. Объегорили Обаму, не удалось закрепиться в российском Крыму, вот они и писают кипятком.
Рейтинг: 6
Проговорились...... Дешевые понты.
Осторожненько прощупывают, а вдруг Россия дёргаться начнём? Пусть вводят.
Только один вопрос - почему они, когда Россия принуждала грузин к миру, вприпрыжку, теряя тапочки, улепётывали из Чёрного моря? А ведь тогда российские ВС были почти в полном развале. Так, что НЕ громовая птица, а громко испражняющаяся птица.
Рейтинг: -6
рассея уже не страна, дергается она, когда встает с кален, ура... сотри не кончи от рассейского крёмлевского геипорно на роств...
Рейтинг: 7
останки бывшей усраины -это сейчас полная вонючая клоака с кастрюлеголовыми даунами.
Рейтинг: 0
Не мычи животное, придет дядя Сэм, в стойле тебя запряжет.
Рейтинг: 4
От усраины УЖЕ остался жалкий и вонючий огрызок,да и тот скоро окончательно распадется.