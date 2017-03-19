В США проговорились о вводе войск на территорию Украины

22.03.2017 (12:18)

45-я пехотная бригадная боевая группа США, также известная, как Тандерберд

45-я пехотная бригадная боевая группа, также известная, как Тандерберд, сформирована из Национальной гвардии Оклахомы

22 марта 2017. На официальном сайте армии США army.mil была опубликована новость о том, что американские военнослужащие готовятся к развертыванию в Украине.

Новость опубликовали под заголовком: "45-я пехотная бригадная боевая группа готовится к развёртыванию в Украине".

На данный момент информация уже удалена. При переходе по ссылке, которая вела на соответствующую публикацию, появляется сообщение об ошибке 404.

45-я пехотная бригадная боевая группа, также известная, как Тандерберд, что в переводе значит Громовая птица, сформирована из Национальной гвардии Оклахомы. Ранее группа занималась обучением военных в Афганистане, выполняла боевые задачи в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке.

Интересно, что военные эксперты сравнили украинскую армию с армией Мексики, которую поместили на 31-е место