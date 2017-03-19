Где можно культурно отдохнуть на Закарпатье в апреле?

22.03.2017 (12:48)

Культурный отдых на Закарпатье в апреле

Туристический информационный центр “Туринформ Закарпатье” информирует о празднованиях, выставках, фестивалях, спортивных соревнованиях и концертах в апреле 2017 года на территории Закарпатской области.

Отдых в Закарпатье 1 - 9 апреля

• 1 - 17 апреля, Выставка произведений Ференца Семана в Ужгороде, место проведения: Закарпатский областной художественный музей имени Иосифа Бокшая, пл. Жупанатская, 3

• 1 - 20 апреля Выставка "Genesis" в Ужгороде, место проведения: Ужгород, атриум облгосадминистрации, пл. Народная, 4

• 2 апреля, открытая экскурсия., г. Ужгород, пл. Тетаральна, нач.14.00

• 2 апреля, Велопробег "Дорогами Пинти Велета". Место старта: Хуст, замок - Велятино, Теплые воды. Начало: 11.00

• 5 апреля, Притула и Вар'яти-шоу в Ужгороде. Место проведения: Закарпатский областной украинский музыкально-драматический театр им. братьев Шерегиев, ул. Л. Толстого, 12 Время проведения: 20:00 - 22:00

• 6 - 8 апреля, «Ярмарка к Пасхе», г. Виноградов, организованная ОО «Виноградовские пацьорки», 10.00-15.00 к.в., место проведения: Пассаж между ул. Мира и ул. Шевченко

• 7 апреля - 25 апреля, Выставка учеников школы искусств им. Бейлы Бартока. Место проведения: Выставочный зал «Импасто», Виноградов ул. Шевченко

• 7-9 апреля, Международный семинар айкидо. Место проведения: Ужгород, ПАДИЮН, Студенческая набережная, 8

• 8 апреля, комедийное шоу "Real Stand Up y Pub House", Место проведения: Ужгород, Pub House, вул.Минайская 16 Время: 21:00 - 23:00

• 7-9 апреля, Международный фестиваль по восточным, индийским, цыганским танцам и трайбл European Bellydance Trophy. Место проведения: Ужгород, Закарпатская областная филармония, пл.Театральная.

• 9 апреля, открытая экскурсия, г. Ужгород, пл. Тетаральна, нач.14.00

Отдых на Закарпатье 10 - 16 апреля

• 16 апреля, открытая экскурсия, г. Ужгород, пл. Тетаральна, нач.14.00

Отдых на Закарпатье 17 - 23 апреля

• 22-23 апреля в Ужгороде состоятся традиционные соревнования по танцевальному спорту "Uzhgorod Open 2017". Место проведения: Ужгород, СК "Юность"

• 22 - 23 апреля, Мукачево, МТБ марафон "Три Замки Закарпатья" 2017 Различные уровни подготовки участников. Маршрут велогонки будет пересекать выдающиеся и исторические места края: старинные замки Мукачевского района – Замок "Паланок" (Мукачево), замок графа Шенборна (Карпаты) и замок "Сент Миклош" (Чинадиево). подробности на странице марафона.

• 23 апреля, открытая экскурсия, г. Ужгород, пл. Театральная, нач.14.00

Отдых на Закарпатье 24 - 30 апреля

• 21-22 апреля, «CoffeeГрадив», день посвященный кофе, обучение, мастер-классы. Место проведения: «Тотем», пл. Мира, 21 апреля нач. в 9.30 к.в. 22 апреля нач. в 16.00 к.в.

• 21-23 апреля, фестиваль вина "Sakura wine», город Ужгород, место проведения: Совиное гнездо. Подробности на сайте фестиваля

• 27 апреля - 13 мая, Выставка живописи Катки Ростовчуковой (Чешская республика). Место проведения: Выставочный зал «Импасто», Виноградов ул. Шевченко

• 29 апреля - 2 мая, гастрономический фестиваль "Огинь і Мнясо" г. Мукачево. Подробности на странице фестиваля.

• 29 апреля по 2 мая, I Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и молодежного искусства "Empire of talents". г. Мукачево

• 29 апреля, концерт Кристина Соловий, Место проведенян Ужгород, Драматический театр, начало в 19.00.

• 30 апреля, открытая экскурсия., г. Ужгород, пл. Театральная, нач.14.00

Открытая экскурсия в г.. Виноградов, нач. в 14.00 к.в. г. Виноградов, у городского фонтана



