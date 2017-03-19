У Чугункина отреагировали на заявления Будапешта о венгерской автономии

22.03.2017 (12:48)

Проект "Великая Венгрия" жив

В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление по поводу призывов вице-премьера Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономных венгерских меньшинств в странах-соседях. Об этом говорится в соответствующем комментарии МИД Украины.

"С удивлением восприняли публичные призывы вице-премьера Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули важность Венгрии для Украины и ... высокий уровень конструктивного сотрудничества между странами.

"Мы рассчитываем, что позиция относительно уважения территориальной целостности, суверенитета и Конституции нашего государства будет оставаться в основе наших добрососедских отношений. Любые спекуляции на эту тему не отвечают интересам наших двух стран и народов и, надеемся, не отражают официальную позицию Будапешта", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Также в МИД Украины подчеркнули необходимость "противостоять попыткам использования вопросы обеспечения прав нацменьшинств ... российским агрессором, для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания".

Ведь, как отмечают в украинском МИДе, "благодаря многолетним усилиям украинской власти и венгерской общины уровень обеспечения культурных, религиозных и образовательных потребностей этнических венгров в Украине является во многих смыслах примером для других стран региона".

Ранее сообщалось, что вице-премьер Венгрии выступил за автономию венгерских меньшинств за рубежом.

Выживание зарубежных этнических венгерских общин зависит от их способности достичь прогресса в деле автономии в составе государства, где они живут.