В Мукачевском пограничном отряде назначен новый начальник

|Руслан Дударев - начальник Мукачевского пограничного отряда
Согласно Приказу Председателя Государственной пограничной службы Украины Мукачевский пограничный отряд возглавил полковник Дударев Руслан Владимирович.
Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.
В 2001 году Дударев Г.В. закончил Национальную академию Пограничных войск Украины. Офицерскую карьеру начал в Симферопольском пограничном отряде.
В дальнейшем проходил службу на различных должностях Азово-Черноморского и Южного региональных управлений Государственной пограничной службы Украины.
Перед назначением на должность начальника Мукачевского пограничного отряда занимал должность первого заместителя начальника отряда – начальника штаба Подольского пограничного отряда.
Женат, воспитывает двух сыновей.
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