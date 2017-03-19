В Мукачевском пограничном отряде назначен новый начальник

22.03.2017 (12:57)

Руслан Дударев - начальник Мукачевского пограничного отряда

Согласно Приказу Председателя Государственной пограничной службы Украины Мукачевский пограничный отряд возглавил полковник Дударев Руслан Владимирович.

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.

В 2001 году Дударев Г.В. закончил Национальную академию Пограничных войск Украины. Офицерскую карьеру начал в Симферопольском пограничном отряде.

В дальнейшем проходил службу на различных должностях Азово-Черноморского и Южного региональных управлений Государственной пограничной службы Украины.

Перед назначением на должность начальника Мукачевского пограничного отряда занимал должность первого заместителя начальника отряда – начальника штаба Подольского пограничного отряда.

Женат, воспитывает двух сыновей.

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