Пенсионеры Береговщины получили помощь из Венгрии (ВИДЕО)
22.03.2017 (13:12)
Продуктовые пакеты уже получили около 50 пенсионеров
Венгерская экуменическая служба начала программу по оказанию помощи одиноким жителям пожилого возраста города Берегово и Береговского района.
Помощь на 10 миллионов форинтов предназначена для пенсионеров Береговщины, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Продуктовые пакеты получили около 50 пенсионеров. Еще 250 - получат их через социальных работников. К сбору средств присоединились благотворители со всей Венгрии. Люди перечисляли по 250 форинтов позвонив по специальному номеру.
Супруга премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Анико Леваи подчеркнула - гуманитарная миссия будет осуществляться на Закарпатье и в дальнейшем.