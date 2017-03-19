Пенсионеры Береговщины получили помощь из Венгрии (ВИДЕО)

22.03.2017 (13:12)

Продуктовые пакеты уже получили около 50 пенсионеров

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Венгерская экуменическая служба начала программу по оказанию помощи одиноким жителям пожилого возраста города Берегово и Береговского района.Помощь на 10 миллионов форинтов предназначена для пенсионеров Береговщины, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.Продуктовые пакеты получили около 50 пенсионеров. Еще 250 - получат их через социальных работников. К сбору средств присоединились благотворители со всей Венгрии. Люди перечисляли по 250 форинтов позвонив по специальному номеру.Супруга премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Анико Леваи подчеркнула - гуманитарная миссия будет осуществляться на Закарпатье и в дальнейшем.