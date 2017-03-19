Армянской участнице "Евровидения" могут запретить въезд в Украину

22.03.2017 (13:22)

Арцвик Арутунян - конкурсантка от Армении на "Евровидение-2017"

Участнице международного песенного конкурса «Евровидение-2017» могут запретить въезд в Украину. Сейчас СБУ проверяет, пересекала ли Арцвик Арутунян, конкурсантка от Армении, незаконно территорию нашей страны.

После инцидента с конкурсанткой от России Юлией Самойловой Служба Безопасности Украины решила проверить армянскую певицу на предмет того, не давала ли она концерты в оккупированном Крыму.

При этом отмечается, что Общественное Телевидение Армении пока не получало официальных запросов по этому поводу. Арцвик Арутунян готовится к участию в международном музыкальном фестивале.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил о намерении проверить всех участников «Евровидения-2017» — не посещали ли они полуостров.

Стоит отметить, что родители Арцвик Арутунян переехали в Россию, когда ей было 5 лет. Певица получила образование в Московском Государственном Университете.

Напомним, СБУ уже подготовила документ о запрете въезда Юлии Самойловой на территорию Украины



