На Закарпатье учасниками ДТП стали двое пьяных водителей

22.03.2017 (14:33)

В Берегово на дороге "сошлись" два пьяных водителя

В г.Берегово Закарпатской области пьяный водитель "Ленд Ровера" врезался в "Форд", за рулем которого также находился нетрезвый мужчина

ДТП произошло возле местной заправочной станции, - информирует ГУ НП Закарпатья.

Водитель "Ленд Ровера" не заметил "Форд" и врезался в него. Когда же на место происшествия прибыли правоохранители, то оказалось, что оба водители перебрали с алкоголем.

У водителя джипа уровень алкоголя составлял 1,8 промилле, а у рулевого "Форду" - 1,1 промилле.

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