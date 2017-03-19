Пожар на ужгородском рынке уничтожил магазин (ФОТО)

22.03.2017 (17:06)

На Радванке в Ужгороде горел рынок

22 марта в 11:30 в оперативно-координационного центра Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области сообщили о пожаре на территории рынка, что на улице Тельмана в Ужгороде.

Немедленно к месту вызова прибыли спасатели 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей в составе трех отделений. Из-за сильного задымления в помещении пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания. Тушение пожара осложнялось большим пожарной нагрузкой и плотной застройкой торговых магазинов-павильонов.

Пожар площадью около 100 кв. м пожарные локализовали в 11:56, а ликвидировали в 12:10. Профессиональные и слаженные действия бойцов ГСЧС не дали огню распространиться и уничтожить весь торговый ряд, а это около 10 магазинов. Всего в результате пожара было уничтожено магазин электротоваров, где и возникло возгорание, и повреждено еще два соседние магазины, которые специализировались на продаже мебели и цветов.

На месте происшествия работало 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

На пожаре никто не пострадал. Убытки и причина возгорания устанавливаются. Среди вероятных рассматривается короткое замыкание электросети. Со слов арендатора помещения, которое стало очагом пожара, в помещении начало гореть возле розетки. Первые минуты женщина самостоятельно пыталась справиться с пламенем, но попытки оказались тщетными. Тогда на помощь позвали ужгородских пожарных.

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