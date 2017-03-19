Закарпатцы уже собирают грибы (ФОТО)

22.03.2017 (17:38)

В Закарпатье уже стартовал грибной сезон

Сезон грибной охоты 2017 уже начался. Первые нынешние грибы сморчки уже появились в Мукачево. Об этом в соцсети Фейсбук пишет мукачевка Галина Кравец.

"Поздравляю друзей любителей грибалки! Урожай 2017-го года! 22.03.2017!", - сказано в заметке к фотографии.

Также в комментариях к публикации женщина отмечает, что первые нынешние сморчки сфотографировала на рынке.

Отметим, что самые первые весенние грибы, которые появляются в лесу - это шампиньоны и сморчки. Эти грибы пользуются большой популярностью у ценителей даров леса, а также имеют незаурядный вкус и аромат.

Гриб-сморчок достигает в высоту 15 см, шляпка может быть круглой, конической, яйцевидной формы. Цвет - от светло-коричневого до почти черного. Такая разница объясняется тем, что есть несколько видов сморчков, но все они съедобны и похожи друг на друга. Шляпка у сморчков довольно заметный, немного похож на сморщенную от влаги кожу с ячейками. Ножка гриба белая, однако с течением времени становится желтоватой.

Растут грибы-сморчки в лесах, предпочитают светлые солнечные места. Но можно встретить их и в низинных зарослях, вдоль дорог, иногда даже в садах.

Чаще всего попадаются под тополями, осинами и ольхой. Пик сбора - апрель-май.

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